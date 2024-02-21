Трех членов банды задержали за двойное убийство, совершенное в Петербурге в конце 90-х

Бывшего главаря банды и двух его подручных задержали в Санкт-Петербурге. Их обвиняют в том, что они в 1997 году расправились со своими же подельниками. Об этом сообщил ТАСС .

Журналисты привели заявление пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Правоохранители рассказали, что задержанию подвергся 61-летний бывший главарь организованной преступной группы. Вместе с ним задержали двух мужчин, 52 и 54 лет.

«В 1997 году указанные лица жестоким образом расправились со своими же «коллегами по цеху», - указали полицейские.

Вся троица уже отбыла наказание за совершенные ими в прошлом преступления. Теперь же правоохранителям удалось установить, что они в 1997 году застрелили членов той же банды. Одному из них было 23, а второму 24 года. Их заподозрили в похищении денег у собственных подельников. В последнее время двое подозреваемых вели респектабельный образ жизни и занимались бизнесом. Экс-лидер ОПГ даже стал владельцем овощебазы. Третий задержанный же стал практически отшельником.

Ранее появлялось сообщение о задержании в Воскресенске троих подростков. Они совершили разбойное нападение в городском торговом центре, а помимо этого избивали посетителей этого торгового заведения.