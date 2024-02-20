Троих подростков задержали за разбойное нападение на людей в ТЦ Воскресенска

В Воскресенске задержали троих подростков, которые подозреваются в хулиганстве и разбойном нападении на двух местных жителей, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Инцидент произошел в январе этого года в одном из торговых центров города. Подростки достали нож и стали требовать от двух молодых людей по 50 тысяч рублей. Узнав, что таких денег у потерпевших нет, несовершеннолетние силой забрали у них мобильные телефоны.

Также было установлено, что эта же компания подростков за день до этого нарушила общественный порядок в торговом центре и избила некоторых посетителей.

Сейчас с подозреваемыми работают следователи. Проверяется причастность подростков к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что суд в Московской области приговорил двух экс-сотрудников налоговой к восьми годам колонии за коррупционные преступления.