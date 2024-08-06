Трех сотрудников газовой службы задержали в Нижнем Тагиле по делу о взрыве газа
Фото: [медиасток.рф]
Правоохранители после взрыва и частичного обрушения пятиэтажного жилого дома задержали троих работников компании «ГАЗЭКС». Их обвиняют в оказании небезопасных услуг. Об этом сообщило РИА Новости.
Задержания произошли вчера, 5 августа. Им подверглись мастер из газовой организации, а также два слесаря. Им всем вменяют выполнение работ и оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.
«ГАЗЭКС» оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии в Нижнем Тагиле», - заверила журналистов пресс-служба данного предприятия.
Всего при взрыве газовоздушной смеси и последующем разрушении части жилого дома погибли 10 человек. Травмы получили еще 21 человек, причем половина из них – это дети.