Тренировка действий участников избирательного процесса при возникновении ЧС прошла в Одинцово

Подмосковные избирательные комиссии готовы к внештатным ситуациям, сообщили в Мособлизбиркоме. В понедельник в Одинцово состоялась тренировка действий участников избирательного процесса в случае возникновения ЧС.

В рамках тренировки был смоделирован избирательный участок, на котором сотрудники полиции и спасатели вместе с членами ТИК и УИК проработали порядок действий при возникновении угрозы ЧС в период выборов.

В ходе тренировки участники отработали взаимодействие с избирателями в случае ЧС, транспортировку оборудования и документации на передвижной избирательный участок, ликвидацию ЧС.

В период проведения выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.