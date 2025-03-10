Треш-стримера освободили от ответственности за угрозы Мизулиной

Кировский районный суд Ярославля огласил вердикт Аслану Дурдиеву, ярославскому треш-стримеру, которого обвиняют в угрозах убийством в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, а также в нанесении телесных повреждений мужчине, сообщил ТАСС.

На прениях, состоявшихся в среду, государственный обвинитель потребовал признать Дурдиева виновным по статьям 111 ч. 1 (нанесение тяжкого вреда здоровью) и 119 ч. 1 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. В свою очередь, адвокат Дурдиева Алексей Александров заявил о невиновности своего клиента и потребовал его оправдания.

Согласно материалам дела, в июне 2021 года в центральной части Ярославля между Дурдиевым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого стример нанес оппоненту множественные удары, повлекшие серьезные травмы.

После того как Мизулина обратила внимание на действия стримера в своем телеграм-канале и обратилась в МВД с просьбой провести проверку, Дурдиев был задержан.

Во время одной из онлайн-трансляций, в ночь на 13 февраля, он позволил себе оскорбления и угрозы в адрес Мизулиной, используя нецензурную лексику.

По итогу суд освободил Дурдиева от наказания в связи с истечением срока давности и отсутствием состава преступления по делу об угрозе убийством Мизулиной.

Ранее сообщалось, что SHAMAN и Екатерина Мизулина на Live Арене подтвердили информацию об отношениях.