SHAMAN и Екатерина Мизулина сделали официальное заявление о своих отношениях

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, на своем сольном концерте на Live Арене заявил об отношениях с главой «Лиги безопасного интернета». Екатерина Мизулина на сцене подтвердила слова певца, сообщил телеграм-канал агентства ТАСС.

Канал опубликовал видео признания. SHAMAN на концерте «Ты моя», посвященной всем женщинам России, пригласил на сцену Екатерину Мизулину. Он рассказал, что многих интересовал вопрос, какие отношения складываются между ним и Екатериной.

Певец подтвердил, что состоит в романтических отношениях Мизулиной. Он предложил ей также прокомментировать заявление. На что она, одетая в светлое вечернее платье, ограничилась одним лишь «да». Затем пара под громкие аплодисменты зала поцеловалась.

Ранее сообщалось, что автографы SHAMAN и Мизулиной выставили на продажу в Новосибирске за 10 тыс. руб.