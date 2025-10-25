Третий беспилотник уничтожен при подлете к Москве
Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москве
Фото: [istockphoto.com/shcherbak volodymyr]
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении третьего вражеского беспилотника силами ПВО Минобороны, сообщение об этом было опубликовано 25 октября в 3:40 по московскому времени в его официальном телеграм-канале.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр.
На данный момент известно о трех беспилотниках, уничтоженных в ночь на 25 октября при подлете к Москве.
Ранее сообщалось, что силами ПВО был сбит второй беспилотник, летевший на Москву.