Третий беспилотник уничтожен при подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уничтожении третьего вражеского беспилотника силами ПВО Минобороны, сообщение об этом было опубликовано 25 октября в 3:40 по московскому времени в его официальном телеграм-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр.

На данный момент известно о трех беспилотниках, уничтоженных в ночь на 25 октября при подлете к Москве.

Ранее сообщалось, что силами ПВО был сбит второй беспилотник, летевший на Москву.