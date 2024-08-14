Третий класс пожарной опасности ожидается в ряде лесничеств Подмосковья до конца рабочей недели

До пятницы в нескольких лесничествах Подмосковья будет третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В среду третий класс пожарной опасности прогнозируется в Дмитровском лесничестве, в четверг — в Дмитровском, Истринском, Талдомском, Ступинском и Сергиево-Посадском лесничествах, в пятницу — в Ступинском и Дмитровском лесничествах.

Сегодня и в ближайшие два дня на большей части территории региона будет второй класс пожарной опасности, уточнили в областном Комлесхозе.

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