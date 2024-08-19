Третий класс пожарной опасности прогнозируется сегодня в подмосковных лесах

Сегодня на большей части Подмосковья ожидается третий класс пожарной опасности, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В пяти лесничествах — в Шатурском, Талдомском, Егорьевском, Волоколамском и Истринском — в понедельник прогнозируется второй класс пожарной опасности.

Накануне в Подмосковье произошел один природный пожар. Горел лесной участок в двух километрах от Балашихи. К тушению привлекли шесть человек и три единицы техники.

В ведомстве также уточнили, что завтра на большей части территории Московской области будет первый класс пожарной опасности, а послезавтра — второй.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить пожарную безопасность в подмосковных лесах.