Третий класс пожарной опасности прогнозируется в ряде лесничеств Подмосковья в ближайшие дни

В ближайшие дни на большей части территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, при этом в некоторых лесничествах он поднимется до третьего, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Так, сегодня третий класс пожарной опасности ожидается в Клинском, Подольском и Бородинском лесничествах, в среду — в Сергиево-Посадском, Бородинском, Подольском и Московском учебно-опытном лесничествах, в четверг — в Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ногинском, Московском учебно-опытном и Наро-Фоминском лесничествах.

Жителей Подмосковья призвали сразу же сообщать о возгораниях в лесах по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе готовятся к зиме.