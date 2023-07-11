Третий класс пожарной опасности прогнозируется в ряде лесничеств Подмосковья в ближайшие дни

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, а в восьми лесничествах — Бородинском, Волоколамском, Клинском, Ногинском, Егорьевском, Шатурском, Подольском и Орехово-Зуевском — третий класс. Об этом сообщила пресс-служба областного Комлесхоза.

В среду третий класс пожарной опасности прогнозируется в Виноградовском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Луховицком, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес». В четверг на большей части региона ожидается первый класс пожарной опасности.

В Комитете лесного хозяйства отметили, что накануне на землях лесного фонда Московской области не было зафиксировано ни одного пожара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в централизованную систему оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров, которая расположена в ЦУР, входят 127 камер, которые позволяют качественно реагировать на возгорания и оперативно выезжать на место.