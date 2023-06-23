Третий украинский регион объявил всеобщую мобилизацию

Сначала информация об этом стала расходиться в социальных сетях, а затем про этот факт стали писать украинские СМИ. Всем гражданам Украины в возрасте от 18 до 59 лет, которые проживают в данном регионе и стоят на учете в военкомате, необходимо явиться в Территориальный центр комплектования. Официальная причина для такой явки – уточнение данных на предмет военного учета и годности к воинской службе.

Начала такую практику Ивано-Франковская область. Затем к ней присоединился Оболонский район Киева. Причины, по которым Черниговская область тоже прибегла к таким мерам, вполне объяснимы. Всего два дня военком этого региона жаловался на большое количество уклонистов от мобилизации. Их число уже превысило 20 тысяч человек.