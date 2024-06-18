Третий заложник смог вырваться от преступников при захвате в СИЗО в Ростове-на-Дону

При захвате ростовского следственного изолятора имелся еще и третий заложник, который, будучи раненым, сумел вырваться от преступников и заблокировать их, тем самым отрезав доступ к оружейной комнате. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что между пленениями 23-летнего младшего инспектора Виктора Кончакова и 39-летнего начальника оперативного управления ФСИН по Ростовской области Александра Богмы преступники захватили 31-летнего начальника оперативного отдела Константина Гороха. Тем не менее он сумел вырваться и сбежать. Беглые арестанты первым захватили в заложники Кончакова, затем — Гороха.

Отмечается, что последний вступил с ними в схватку, получил ножевое ранение в руку, однако смог вырваться и заблокировать все двери, через которые арестанты могли попасть в главный корпус, а через него — к оружейной комнате и камерам прочих заключенных. После этого Горох доложил обо всем своему руководству. Вскоре после начала переговоров спецназ ликвидировал всех шестерых захватчиков.