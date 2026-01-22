Третья табличка исчезла: вандалы продолжают уничтожать память о Политковской в Москве

В Москве неизвестные вновь демонтировали мемориальную доску Анны Политковской, установленную на фасаде дома по адресу Лесная, 8/12. Инцидент, произошедший в третий раз за короткий период, привлек внимание общественности и журналистов. Помимо исчезновения таблички, с места была убрана и часть цветов, которые горожане приносили в память о погибшей журналистке.

Первая памятная доска на этом месте была уничтожена 18 января. Тогда ответственность за акт вандализма взяла на себя неонацистская группировка NS/WP*. В ответ на это гражданские активисты оперативно установили новую табличку, которая просуществовала всего сутки, после чего также была сорвана.

В тот же день на фасаде появилась третья памятная доска. Ранее, 21 января, сообщалось, что мужчина, якобы причастный к первому инциденту, был оштрафован на тысячу рублей. Несмотря на это, акты вандализма продолжаются, что свидетельствует о целенаправленной кампании против публичной памяти о журналистке, известной своими расследованиями о нарушениях прав человека.

*Группировка признана запрещенной на территории РФ.