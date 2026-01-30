«Тревожная ночь над Доном». Украинские БПЛА атаковали Чертковский район и Каменск-Шахтинский

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в ночь на 30 января силами противовоздушной обороны была успешно пресечена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского производства.

Воздушные цели были нейтрализованы над территорией двух муниципальных образований: Чертковского района и города Каменска-Шахтинского. В своем официальном телеграм-канале глава региона отметил, что инцидент стал частью отражения попытки масштабного воздушного налета на область.

На текущий момент оперативные службы не обнаружили фактов причинения ущерба гражданской инфраструктуре или вреда здоровью населения. Данные о возможных жертвах и разрушениях отсутствуют.

При этом губернатор обратил внимание жителей на сохраняющийся высокий уровень опасности. В регионе продолжает действовать режим угрозы применения беспилотников, в связи с чем рекомендуется сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над регионами РФ.