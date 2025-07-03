Три человека погибли и трое ранены при пожаре на предприятии в Котовске Тамбовской области

В городе Котовске, который находится в Тамбовской области, произошел пожар. Возгорание произошло на одном из промышленных предприятий, пострадали его сотрудники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов.

ЧП в Котовске произошло в ночь на четверг, 3 июля. На одном из городских предприятий вспыхнул пожар. Его причиной предварительно назвали нарушение технологических процессов.

«Погибли трое сотрудников. Еще три человека пострадали, двое из них госпитализированы», — указал Первышов.

Он добавил, что пожар был быстро локализован. По его словам, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Лесосибирске Красноярского края загорелась свалка отходов лесопиления площадью 6 тыс. кв. м. Огонь быстро распространился из-за ветра и высокой горючей нагрузки. Спасателям удалось препятствовать перекидыванию огня на соседние здания.