Свалка отходов лесопиления горела на площади 6 тыс. кв. м в красноярском городе

В Красноярском крае на территории лесопильно-деревообрабатывающего комбината Лесосибирский ЛДК-1 на площади 6 тыс. кв. м горит щепа, сообщил телеграм-канал «112».

По информации канала, мощный пожар невозможно устранить. Загорелась щепа, которую сложно потушить. Спасатели прикладывают усилия, чтобы пока локализовать возгорание. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Канал располагает видео: с территории, предположительно, комбината валит густой дым.

«Лесосибирский ЛДК-1 — один из крупнейших в стране производителей пиломатериалов. Ранее он поставлял свою продукцию по всей Европе и даже в Африку», — сообщил телеграм-канал «112».

Огонь быстро распространился из-за ветра и высокой горючей нагрузки, сообщил телеграм-канал ГУ МЧС России по Красноярскому краю. По состоянию на 18:06 спасатели локализовали огонь. На место происшествия прибыли 29 специалистов. В их распоряжение предоставлено 10 единиц техники. Спасателям удалось препятствовать перекидыванию огня на соседние здания.

«Для тушения прокладывается резервная рукавная линия к реке Енисей», — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии произошел взрыв на складе фейерверков.