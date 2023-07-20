Три человека попали в реанимацию на Алтае после взрыва походных газовых баллонов

Отдыхающие на пляже готовили еду при помощи туристических баллончиков, и три таких емкости взорвались.

Инцидент произошел в городе Яровое, на берегу озера. Компания приезжих из Кемеровской области, которая жила тут же в палаточном лагере, взялась готовить себе еду. Во время этого процесса произошел взрыв сразу трех баллончиков. Четыре человека получили ранения, их отправили в медицинское учреждение.

Об этом рассказали в социальных сетях. Троих пострадавших пришлось поместить в анестезиологию-реанимацию, среди них двое детей и женщина. Все они получили тяжелые ожоги вплоть до 40% поверхности тела. Мужчине оказали первую помощь и отправили долечиваться амбулаторно. Правоохранители сейчас расследуют все обстоятельства данного происшествия.