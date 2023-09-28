Трое детей и четверо взрослых спасены при пожаре в квартире жилого дома в Королеве
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Пожар в квартире жилого дома в Королеве потушен. Площадь возгорания составила шестьдесят квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Из задымленного подъезда сотрудники МЧС эвакуировали двадцать человек. Спасены были семь жильцов: трое детей и четверо взрослых, уточнили в ведомстве. В результате пожара пострадали три человека, одного из них доставили в больницу.
Пожар случился в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Космонавтов. К тушению привлекали пятнадцать человек и четыре единицы техники.
На кадрах, опубликованных МЧС, видно, что квартира полностью выгорела. На ликвидацию огня пожарным понадобилось чуть больше часа.
Фото: [пресс-служба МЧС России]
Ранее сообщалось, что некоторые жильцы пытались спастись от пожара через окна, выходя на крышу расположенного на первом этаже магазина.