Три человека пострадали в Новой Каховке от взрывов украинских дронов-камикадзе

Атака была произведена сегодня, 20 июня, рано утром.

Ранения получили трое местных жителей. Все они были госпитализированы. Об этом сообщил городской оперативный штаб, в ведении которого находятся все экстренные службы.

«Утро в Новой Каховке началось с атаки дронов-камикадзе», - сообщили его представители.

Их слова привело ТАСС. Одна из пострадавших, 35-летняя женщина, получила тяжелые ранения. Ее состояние вызывает опасение у медицинских работников, они борются за жизнь раненой.