Три человека ранены при атаке беспилотников на Волгоград

В нескольких районах Волгограда повреждены жилые дома в результате атаки беспилотников, сообщает ТАСС . По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, удары пришлись по Дзержинскому и Тракторозаводскому районам, где были зафиксированы повреждения жилых объектов.

На улице имени 51-й Гвардейской дивизии, 42 разбито остекление в квартирах. Также пострадали дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2А.

Губернатор уточнил, что ранения получили три человека. Всем пострадавшим оказана медпомощь, угрозы их жизни нет.

