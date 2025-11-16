Три человека ранены при атаке беспилотников на Волгоград
Губернатор Бочаров сообщил о последствиях удара дронов по Волгограду
В нескольких районах Волгограда повреждены жилые дома в результате атаки беспилотников, сообщает ТАСС. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, удары пришлись по Дзержинскому и Тракторозаводскому районам, где были зафиксированы повреждения жилых объектов.
На улице имени 51-й Гвардейской дивизии, 42 разбито остекление в квартирах. Также пострадали дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2А.
Губернатор уточнил, что ранения получили три человека. Всем пострадавшим оказана медпомощь, угрозы их жизни нет.
Ранее Медведчук назвал единственный вариант будущего для украинцев.