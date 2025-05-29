Обломки сбитого БПЛА рухнули на ЖК «Миракс Парк» у метро Юго-Западная в Москве

В ночь на четверг, 29 мая, в Москве произошла атака вражеских беспилотных летательных аппаратов. Один из них был сбит, и его обломки повредили жилой комплекс «Миракс Парк», расположенный рядом со станцией метро «Юго-Западная».

Жители района публикуют в социальных сетях видео с места происшествия, где обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на жилой комплекс «Миракс Парк» рядом со станцией метро «Юго-Западная» в Москве. На кадрах видно, что фасад здания получил повреждения.

На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.