Три десятка протестующих было задержано полицией ночью в Ереване
Фото: [© Асатур Есаянц/РИА Новости]
Все они требовали отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.
В армянской столице нарастают акции протеста, которые требуют от главы правительства освободить свой пост. В ответ местная полиция приступила к силовому варианту разгона манифестантов. Вдобавок к разгону происходит задержание активистов данных протестов. За ночь их было задержано 30 человек.
«Против 28 из них возбуждены уголовные дела, а против 2 возбуждены административные дела», - заявили сотрудники местного МВД.
СМИ Армении опубликовали информацию, что Никол Пашинян собрал своих сторонников и дал им понять, что ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах не уйдет с поста премьер-министра. Он твердо намерен сохранить свое кресло.