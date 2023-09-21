Три десятка протестующих было задержано полицией ночью в Ереване

В армянской столице нарастают акции протеста, которые требуют от главы правительства освободить свой пост. В ответ местная полиция приступила к силовому варианту разгона манифестантов. Вдобавок к разгону происходит задержание активистов данных протестов. За ночь их было задержано 30 человек.

«Против 28 из них возбуждены уголовные дела, а против 2 возбуждены административные дела», - заявили сотрудники местного МВД.

СМИ Армении опубликовали информацию, что Никол Пашинян собрал своих сторонников и дал им понять, что ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах не уйдет с поста премьер-министра. Он твердо намерен сохранить свое кресло.