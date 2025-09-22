Три дрона, ноль жертв: как ПВО защитила Тульскую область?

По оперативной информации, предоставленной губернатором Дмитрием Миляевым, расчетам ПВО Министерства обороны РФ удалось нейтрализовать три беспилотных летательных аппарата.

Как подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений объектов инфраструктуры. При этом Миляев обратился к жителям с напоминанием о строгом соблюдении мер безопасности при угрозе воздушной атаки: избегать открытых мест, не приближаться к окнам и воздерживаться от съемки работы систем ПВО. Губернатор отметил, что угроза применения БПЛА в области продолжает сохраняться.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 16 сентября российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 87 дронов неприятеля.