Три дрона, ноль жертв: как ПВО защитила Тульскую область?
ПВО ликвидировала в Тульской облас три БПЛА
Фото: [istockphoto.com/Miragest]
Воздушное пространство Тульской области вновь стало зоной работы сил противовоздушной обороны.
По оперативной информации, предоставленной губернатором Дмитрием Миляевым, расчетам ПВО Министерства обороны РФ удалось нейтрализовать три беспилотных летательных аппарата.
Как подчеркнул глава региона в своем Telegram-канале, инцидент не повлек за собой человеческих жертв или разрушений объектов инфраструктуры. При этом Миляев обратился к жителям с напоминанием о строгом соблюдении мер безопасности при угрозе воздушной атаки: избегать открытых мест, не приближаться к окнам и воздерживаться от съемки работы систем ПВО. Губернатор отметил, что угроза применения БПЛА в области продолжает сохраняться.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 16 сентября российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 87 дронов неприятеля.