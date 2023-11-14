Три экс-сотрудника ТФОМС Подмосковья предстанут перед судом за хищение 103 миллионов рублей

Три бывших сотрудника Территориального фонда ОМС Подмосковья предстанут перед судом за хищение 103 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

По данным ведомства, бывшие начальник управления №4 Централизованной бухгалтерии Подмосковья и два главных специалиста отделения расчетов зарплаты и соцвыплат с января 2019 года по декабрь 2021-го похитили указанную сумму, начисляя деньги на счета доверенных лиц.

Помимо этого, летом 2020 года одна из фигуранток дела заверила начальника управления в том, что правоохранители могут прекратить проверки работы учреждения за денежное вознаграждение в размере десяти миллионов рублей. Когда начальник управления передал ей указанную сумму, женщина присвоила ее.

В ходе расследования было собрано достаточно доказательств вины мошенников, уголовное дело передали в суд. Также было арестовано имущество обвиняемых на сумму причиненного ущерба.