Три группы украинских бойцов были разгромлены на южнодонецком направлении

Российская группировка «Восток» пресекла передвижения частей ВСУ. Под удар попали две разведывательных и одна штурмовая группа противника.

Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Олег Чехов, и его рассказ привели РИА Новости.

«Передовыми подразделениями уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ в районе Приютного», - указал он.

Еще одна группа неприятельских бойцов пыталась передислоцироваться с одного места на другое поблизости от Старомайорского. Ее передвижение было пресечено огнем российских бойцов. Точно так же удалось сорвать ротацию неприятеля севернее Никольского. В каждом из этих случаев враг нес потери.