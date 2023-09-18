Три группы украинских бойцов были разгромлены на южнодонецком направлении
Фото: [© Евгений Биятов/РИА Новости]
Российская группировка «Восток» пресекла передвижения частей ВСУ. Под удар попали две разведывательных и одна штурмовая группа противника.
Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Олег Чехов, и его рассказ привели РИА Новости.
«Передовыми подразделениями уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ в районе Приютного», - указал он.
Еще одна группа неприятельских бойцов пыталась передислоцироваться с одного места на другое поблизости от Старомайорского. Ее передвижение было пресечено огнем российских бойцов. Точно так же удалось сорвать ротацию неприятеля севернее Никольского. В каждом из этих случаев враг нес потери.