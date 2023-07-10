Три лесных пожара потушили в Подмосковье с начала июля

С начала этого месяца на землях лесного фонда Московской области ликвидировали три пожара. Они произошли на территориях Звенигородского, Шатурского и Луховицкого лесничеств.

Как сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба Комитета лесного хозяйства, все возгорания были обнаружены в ходе видеомониторинга и по сообщениям местных жителей. Пройденная огнем площадь составила 1,04 гектара.

«Все возгорания были ликвидированы в день обнаружения. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует», — сообщил Филимонов.

Так, два пожара произошли в минувшие выходные и еще один — 6 июля, когда воздух в регионе прогрелся до плюс 30 градусов.

В областном Комлесхозе уточнили, что всего с начала пожароопасного сезона в лесах Подмосковья возникло 128 пожаров, их площадь составила почти 140 гектаров.

В апреле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил в ЦУР работу системы оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров. Глава региона подчеркивал, что при возникновении возгорания в лесах каждая минута имеет определяющее значение.