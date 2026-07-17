Три лесных района ЯНАО охватил пожар

На Ямале продолжают тушить лесные пожары — на утро 17 июля огонь зафиксирован в трех районах округа. Общая площадь возгораний превышает 66 гектаров, к ликвидации привлечены десятки специалистов. В регионе сохраняется особый противопожарный режим, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Утром 17 июля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действуют четыре природных пожара. Очаги расположены в Красноселькупском, Пуровском и Надымском районах, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты.

Огнем охвачено 66 гектаров лесных массивов. В тушении задействованы 63 человека. За прошедшие сутки спасателям удалось ликвидировать три возгорания на площади почти 210 гектаров.

С начала пожароопасного сезона 2026 года в округе зарегистрировано 378 природных пожаров. Суммарная площадь, пройденная огнем, составляет 55 565,5 гектара, уточнили в ведомстве.

Мониторинг лесной обстановки проводится ежедневно. Оперативные данные о текущих очагах размещены на интерактивной карте ЕКС ЯНАО.

В Муравленко в связи с особым противопожарным режимом усилили профилактические меры. На территории муниципалитета построили защитные барьеры и установили дополнительные емкости с водой для оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.