Эксперт объяснила, почему шоколад остается самым популярным вкусом

Шоколадный вкус продолжает оставаться одним из самых востребованных у потребителей благодаря удачному сочетанию привычного аромата и разнообразия текстур. Об этом « Газете.Ru » рассказала руководитель отдела исследований и разработок бренда «Арнест ЮниРусь» Маргарита Коломейцева.

По словам специалиста, популярность шоколада объясняется не столько появлением новых вкусовых сочетаний, сколько возможностью по-разному раскрывать знакомый вкус какао. Она отметила, что сочетание нежного мороженого, хрустящей вафли, шоколадной глазури и других текстур делает десерт более насыщенным по ощущениям, сохраняя при этом узнаваемый вкус.

Эксперт также подчеркнула, что интерес к шоколаду связан и с его эмоциональным восприятием. Она сослалась на результаты научных исследований, согласно которым регулярное употребление небольшого количества темного шоколада с высоким содержанием какао сопровождалось снижением уровня негативных эмоций у участников эксперимента. Кроме того, ученые зафиксировали изменения в составе кишечной микрофлоры.

При этом Коломейцева подчеркнула, что считать шоколад лечебным средством нельзя. По ее словам, ощущение удовольствия формируют насыщенный аромат какао, баланс сладких и слегка горьких оттенков вкуса, а также характерная тающая текстура продукта.

Специалист добавила, что шоколад на протяжении веков успешно менял формы — от напитка до разнообразных десертов, — но неизменно сохранял эмоциональную ценность для потребителей. Именно способность сочетать традиционный вкус с современными форматами, по ее мнению, позволяет шоколаду оставаться одним из самых популярных лакомств.

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