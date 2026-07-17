Англия — аутсайдер в матче за бронзу: букмекеры отдают предпочтение Франции с коэффициентом 1,90

Букмекеры отдают предпочтение сборной Франции в матче за третье место чемпионата мира против Англии — победа «трехцветных» в основное время котируется за 1,90 (около 50% вероятности), тогда как успех англичан оценен в 3,90, а ничья — в 4,00. Об этом сообщает Lenta.ru.

С учетом возможного дополнительного времени и пенальти преимущество французов сохраняется: 1,50 против 2,60. Встреча состоится 19 июля и начнется в 00:00 по московскому времени.

Аналитики прогнозируют результативный футбол: тотал больше 2,5 мяча идет за 1,58, как и вариант «обе забьют». Самый вероятный точный счет основного времени — 1:1. Это означает, что букмекеры не исключают ничьей в основное время, но в итоге уверены в победе Франции.

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