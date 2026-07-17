Синоптик предупредил о возвращении дождей в Москву

В Москве со вторника, 21 июля, ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу Гидрометцентра России, в столицу вернутся дожди, а температура воздуха снизится, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

С начала недели над столичным регионом установится более облачная погода. Дневная температура, по предварительным оценкам, может опуститься примерно до +23 градусов.

Синоптик пояснил, что изменения связаны с приходом атмосферного фронта с запада. Именно он принесет в Москву осадки, которые, согласно текущим прогнозам, сохранятся как минимум до четверга, 23 июля.

Ранее сообщалось, что антициклон подарит сухое тепло, но ночью в Москве похолодает до +8°С.