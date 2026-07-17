Два человека погибли при атаке беспилотника на трассе в Херсонской области

В Херсонской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата на автомобили погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе губернатора региона.

По предварительной информации, инцидент произошел 17 июля около 16:00 на федеральной трассе Р-280 «Новороссия» в районе села Чонгар Генического муниципального округа. В результате удара беспилотника повреждения получили четыре легковых автомобиля.

В региональных властях уточнили, что жертвами происшествия стали два человека. Еще один пострадавший получил ранения. Его состояние не уточняется.

В настоящее время личности погибших и пострадавшего устанавливаются. На месте происшествия продолжают работать профильные службы, выясняются все обстоятельства случившегося.

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