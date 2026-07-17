Россиянам рассказали, почему пломбир вызывает чувство ностальгии

Классический пломбир вызывает у многих чувство ностальгии не только благодаря привычному вкусу, но и из-за особенностей работы памяти и восприятия. Об этом « Газете.Ru » рассказала менеджер по развитию продукта и пилотного производства компании «Арнест ЮниРусь» Юлия Степочкина.

По словам специалиста, важную роль играет сочетание физиологических и психологических факторов. Она пояснила, что молочный жир обеспечивает характерную сливочную текстуру и насыщенный вкус, а также способствует возникновению ощущения комфорта и сытости. Именно поэтому пломбир, как правило, воспринимается более привлекательным десертом по сравнению с фруктовым льдом.

Эксперт отметила, что со временем классическое мороженое стало частью семейных традиций и личных воспоминаний. По ее словам, знакомое сочетание молока, сливок и ванильных оттенков способно вызывать яркие ассоциации с детством и возвращать человека к приятным моментам прошлого.

Степочкина также обратила внимание, что многие покупатели подсознательно выбирают не новые вкусы, а проверенную временем классику. Она объяснила это тем, что использование цельного молока и натуральных сливок помогает сохранить привычный вкус, который у многих сформировался еще в детстве.

Кроме того, специалист напомнила, что стандарты, заложенные еще в ГОСТе 1941 года, до сих пор остаются ориентиром для производителей. По ее словам, современные технологии значительно изменились, однако ключевые принципы — насыщенный молочный вкус, нежная текстура и чистое послевкусие — по-прежнему лежат в основе рецептуры классического пломбира.

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