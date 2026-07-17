Эксперт рассказал, как не попасть под влияние «позиции жертвы»

Люди, находящиеся в так называемой психологической позиции жертвы, нередко воспринимают себя полностью зависимыми от обстоятельств, окружающих или судьбы, не замечая собственной ответственности за происходящее. Об этом в беседе с « Радио 1 » рассказал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

Специалист подчеркнул, что речь идет не о людях, действительно пострадавших в результате преступлений, несчастных случаев или других трагических событий, а об особенностях мышления и поведения. По его словам, многие люди, находящиеся в такой позиции, искренне убеждены в собственной беспомощности и не осознают выбранной модели поведения.

Психолог отметил, что попытки обратить внимание такого человека на необходимость взять ответственность за свою жизнь могут вызвать негативную реакцию. По его словам, в подобных ситуациях нередко возникают агрессия, сопротивление или попытки эмоционального давления.

Эксперт также предупредил, что длительное общение с людьми, постоянно находящимися в роли жертвы, способно негативно сказаться на эмоциональном состоянии окружающих. Он пояснил, что подобные отношения часто сопровождаются пессимистичным взглядом на жизнь и могут втягивать собеседников в чужие переживания.

В связи с этим психолог рекомендовал уделять внимание собственному психическому благополучию, выстраивать отношения с людьми, готовыми брать ответственность за свои решения и эмоции, а также не позволять втягивать себя в затяжные конфликтные или драматичные сценарии общения.

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