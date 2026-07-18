Роспотребнадзор опроверг сообщения о появлении нового вида клещей

Роспотребнадзор опроверг появившиеся в СМИ сообщения о распространении в России так называемых «наноклещей». В ведомстве пояснили, что речь идет не о новом виде паразитов, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей, об этом сообщает Агентство городских новостей « Москва ».

Как отметили в пресс-службе, нимфы имеют небольшие размеры — около 1–2 миллиметров, из-за чего их сложнее заметить на коже. При этом они, как и взрослые клещи, способны переносить опасные инфекции, включая клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и ряд других природно-очаговых заболеваний. Повышенная активность молодых особей связана с особенностями их жизненного цикла и необходимостью получить питание для дальнейшего развития.

На фоне продолжающегося сезона активности клещей специалисты вновь призвали соблюдать меры предосторожности. Ведомство рекомендует избегать высокой травы и густых зарослей, передвигаться по оборудованным тропам, носить закрытую одежду светлых оттенков, использовать акарицидные и репеллентные средства, а после прогулок внимательно осматривать себя, близких и домашних животных.

Если клещ все же присосался, его следует аккуратно удалить стерильным пинцетом или специальным приспособлением, захватив как можно ближе к коже и извлекая плавным движением вверх без резких поворотов. После удаления место укуса необходимо обработать антисептиком, а самого клеща рекомендуется сохранить в герметичной емкости и при возможности передать на лабораторное исследование.

Ранее сообщалось, что серо-коричневое вещество заполонило реку в российском городе.