Жителям Дагестана рекомендуют кипятить питьевую воду

Жителям Дагестана рекомендовали временно употреблять питьевую воду только после кипячения. Такая мера будет действовать до тех пор, пока показатели качества воды не вернутся к нормативным значениям, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, пишет ТАСС .

В ведомстве пояснили, что соответствующая рекомендация связана с выявленными отклонениями отдельных показателей качества воды. При этом специалисты продолжают контролировать ситуацию.

Одновременно Роспотребнадзор опроверг распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о якобы возможном попадании в систему водоснабжения Гергебильского района так называемых «трупных ядов» после подтопления животноводческой фермы. По данным ведомства, проведенные лабораторные исследования не подтвердили подобных сведений.

Как уточнили специалисты, источники централизованного водоснабжения расположены выше по течению относительно подтопленной фермы, поэтому попадание сточных вод в систему водоснабжения исключено. Кроме того, павшие животные находятся непосредственно на территории хозяйства и не попадают в русло реки.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что стоки с территории фермы локализованы, а их проникновение в Ирганайское и Чиркейское водохранилища не допускается. Ситуация остается под постоянным санитарно-эпидемиологическим контролем.

Ранее сообщалось, что в ДНР обесточены объекты водоснабжения — воды нет в 10 городах.