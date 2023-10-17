Три миллиона иранцев записались добровольцами для борьбы с «сионистским режимом в Палестине»
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В Иране начался набор добровольцев на официальном онлайн-ресурсе для «отправки на борьбу с сионистcким режимом в Палестине».
Уже зарегистрировались более 3 млн человек.
Ранее парламент Ирана пригрозил вмешательством в конфликт, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа.
Сегодня Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что мусульмане во всем мире «потеряют терпение», если Израиль продолжит наносить удары по палестинской территории.