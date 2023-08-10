Три ребенка в Москве получили ожоги из-за вспыхнувшего ночью в квартире электросамоката

Трагедия не случилась только потому, что семья ночью не спала. Иначе все могло бы закончиться гораздо печальнее.

Электросамокат вспыхнул в трехкомнатной квартире, расположенной на улице Минской. От него загорелась обстановка квартиры рядом с ним. Площадь пожара составила всего 1 квадратный метр, но этого хватило, чтобы трое детей получили ожоги верхних дыхательных путей. Одному из них 9 лет, второму 4 года, а третьему исполнилось только 7 месяцев. Об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям в своем микроблоге.

«Благодаря тому, что семья еще не спала, удалось избежать трагедии», - указали в ведомстве.

А всего в этой квартире находилось 5 человек. Детей пришлось госпитализировать.