Три школьника получили травмы в Ульяновске из-за срабатывания сигнализации в школе

Они выпрыгнули в окна, и сломали ноги. Как выяснилось, никакой тревоги и опасности не было, сигнализация сработала нештатно.

В средней школе № 64 Ульяновска внезапно, из-за сбоя в энергоснабжении, сработала аварийная сигнализация. После этого медикам пришлось госпитализировать тех детей. У девочки сломана нога, а у мальчика подозрение на перелом пяточной кости. Еще у одного школьника точно есть ушибы, и вполне возможно, что компрессионный перелом позвоночника.

«Сейчас назначена служебная проверка по данному факту. Специалисты выехали туда для того, чтобы в полной мере разобраться в ситуации», - заявили по этому поводу в региональном министерстве просвещения.

Эти слова были приведены журналистами ТАСС. Все травмы получены детьми из-за того, что они испугались и начали выпрыгивать в окна здания со второго этажа.