Три сотни нелегальных таксистов выявили возле аэропортов в Подмосковье

Триста двадцать нелегальных перевозчиков было выявлено в Подмосковье с января этого года на территориях аэропортов и на подъездных дорогах к аэровокзалам. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

На нелегальных таксистов было составлено более 1,6 тысячи административных материалов.

На территории аэропорта Шереметьево выявили более 120 нелегальных таксистов, на них завели более шестисот административных дел. На территории аэропорта Домодедово был выявлен сто один такой таксист. На нарушителей завели полтысячи административных дел. На территории аэропорта Жуковский нашли 34 нелегальных такси. На перевозчиков составили 170 дел.

В министерстве напомнили, что пользоваться услугами нелегальных такси может быть опасно. Такие перевозчики могут не иметь нужный опыт вождения, не проходят медицинский осмотр и не проводят техосмотр своих машин.