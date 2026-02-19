Три статьи сразу: СК жестко взялся за школу, где подросток пырнул ножом друга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование резонансного преступления в городе Александровске Пермского края. Там 19 февраля учащийся седьмого класса принес в школу нож и на лестничной площадке нанес тяжелые ранения своему ровеснику.

По информации пресс-службы СКР, председатель ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Денису Головкину оперативно представить доклад о ходе расследования и всех обстоятельствах произошедшего.

Нападавший использовал холодное оружие прямо в здании школы № 1. Пострадавшего мальчика экстренно госпитализировали в больницу города Березники. В региональном минздраве сообщили, что ребенок находится в операционной, его состояние оценивается как стабильное с учетом проводимого лечения.

Следователи уже возбудили уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность должностных лиц и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранителям предстоит выяснить, как подросток смог пронести нож в учебное заведение и почему никто из взрослых не предотвратил трагедию.