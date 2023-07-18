Три тысячи камер подключат к нейросети в Подмосковье для выявления незаконных мест торговли

В Подмосковье для выявления незаконных мест торговли задействовано свыше пятисот камер, подключенных к искусственному интеллекту, сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит ТАСС .

В настоящее время в регионе проводится работа, которая позволит увеличить число подключенных к системе мониторинга несанкционированной торговли камер до трех тысяч, подчеркнул он.

По словам Филимонова, с помощью нейросети было выявлено уже свыше четырехсот таких торговых точек. Речь идет о продаже товаров на тротуарах, газонах, автомобилях. ИИ обучен выявлять такие точки с точностью в 98,5 процента.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что Подмосковье и Сбер будут сотрудничать в сфере развития технологий с ИИ. Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ.