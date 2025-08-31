Три жителя Брянской области получили ранения при атаках дронов

Три жителя Брянской области получили ранения в результате серии атак с применением беспилотных летательных аппаратов.

Инциденты произошли в различных населенных пунктах региона, о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По данным официального заявления, одним из эпизодов стал целевой удар по территории агропредприятия, расположенного в селе Крапивна Климовского района. Вследствие этого два сотрудника предприятия с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

Кроме того, на трассе Суземка — Страчово беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Водитель машины, получивший легкое сотрясение мозга, был оперативно осмотрен медиками.

Также сообщается о повреждениях инфраструктуры: в поселке Суземка частично разрушена кровля местного дома культуры, а в селе Чуровичи полностью уничтожен легковой автомобиль и зафиксировано возгорание крыши на административном здании. В этих инцидентах обошлось без человеческих жертв.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 29 августа силы ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника.