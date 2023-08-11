Три жителя Донецка были ранены во время украинского обстрела
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Три человека, жителя Донецка, получили ранения во время обстрела со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК вечером 11 августа.
Известно, что основной удар вечером пятницы пришелся по Петровскому району города. Как уточняют в представительстве, ранения получили три человека: 65-летний мужчина, 58-летняя женщина, которая в момент украинской атаки находилась на остановке общественного транспорта.
Также травму получил и мужчина 82 лет. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.