Три жителя Красноярского края погибли в результате обработки погреба серной шашкой

Они решили уничтожить в своем погребе, который расположен в частном доме, плесень и грибок, и поплатились за это жизнью.

Практика обработки помещений серной шашкой распространена в России. Таким методом уничтожают вредителей, насекомых, грибок и плесень. Но при этом необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Жители Минусинска забыли об этом, и это привело к их гибели. После того, как они обработали погреб такой шашкой, жители частного дома почувствовали недомогание. Они успели вызвать скорую помощь. Об этом рассказало ТАСС.

«Приехавшая скорая медицинская помощь констатировала смерть трех взрослых людей», - сообщила единая диспетчерская служба этого города.

Из всей семьи выжил только 14-летний подросток, он был госпитализирован с признаками отравления.