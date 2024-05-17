Тридцать три человека заблудились в лесах Подмосковья с начала года. Об этом рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

«Состав «группы риска» не изменился – это пожилые люди, подростки, и те, кто отправился в лес с незаряженным телефоном или даже без него. К счастью, все заблудившиеся вернулись к своим родным», – рассказал председатель ведомства Евгений Агулов.

В комитете напомнили, что заблудиться можно даже в знакомом лесу вблизи дома. К примеру, в начале весны двое мужчин отправились в лес на квадроциклах и заблудились, хотя отъехали всего на несколько километров от населенного пункта.

Перед прогулкой в лесу обязательно следует сообщить близким о своих планах. С собой следует взять заряженный телефон, воду и необходимые лекарства. Также нужно запоминать дорогу, которой следуете.