Тринадцать человек погибли в результате пожара в хостеле Алма-Аты

Сегодня рано утром в трехэтажном здании по улице Ади Шарипова случилось возгорание. Там находится хостел, и огненная стихия унесла жизни 13 человек.

Хостел расположен на первом этаже этого здания, а также в подвале. Пламя охватило площадь порядка 30 квадратных метров, и этого хватило для того, чтобы часть постояльцев этой гостиницы погибли.

«Первое пожарное подразделение прибыло к месту за семь минут. В ходе разведки и тушения пожара обнаружены 13 погибших, личности устанавливаются», - заявила по этому поводу пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты.

Ее слова привело ТАСС. Все умершие насмерть отравились угарным газом. А всего в хостеле на момент ЧП находилось 72 человека. Двоих постояльцев пришлось отправить в больницу, одного позже госпитализировали. Причины катастрофы еще только предстоит установить.