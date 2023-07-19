Тринадцать человек пострадало при столкновении двух автобусов в Москве

Водитель, который находился за рулем автобуса ПАЗ, взялся перестраивать свое транспортное средство в крайнюю левую полосу. При этом он не стал уступать дорогу другому автобусу, и врезался в него. Один из них при столкновении, вдобавок ко всему, еще и загорелся. При аварии 13 человек получили травмы.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление представителей медицинских служб. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждение, но госпитализировать пришлось только 11 человек. Двоим оказали первую помощь и отпустили долечиваться амбулаторно.