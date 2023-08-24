Тринадцать нелегальных мигрантов выявили на территории Богородского городского округа

Нелегальный швейный цех обнаружили сотрудники полиции в одном из частных домов в Электроуглях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в цехе трудилось 13 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии, в отношении которых составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности и нарушение режима пребывания на территории РФ.

В настоящее время мигранты ожидают депортацию из страны в Центре временного содержания иностранных граждан, расположенном в городском округе Егорьевск. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что проводятся мероприятия по установлению и задержанию организатора незаконной миграции.

Накануне стало известно, что в Красногорске задержали мужчину, напавшего на девушку во время пробежки.