«Трижды всплывала, держа ее в пасти». 16-летняя жительница Индии стала жертвой голодного крокодила

Девушка, находившаяся на каникулах у родственников, подошла к воде, чтобы набрать ее, и в этот момент стала жертвой голодного крокодила. По данным службы охраны природы, хищник не ел целый месяц перед нападением, что могло стать причиной его предельной агрессии. Об этом сообщает угандийское издание Daily Monitor.

Свидетели шокирующего инцидента сообщили, что видели, как рептилия несколько раз всплывала, не выпуская свою добычу из челюстей. Несмотря на многодневные усилия спасателей и местных рыбаков, тело девушки обнаружить не удалось. Поиски в районе, где предположительно располагалось гнездо крокодила, также оказались безрезультатными. Старожилы связывают частые нападения с распространенными среди молодежи суевериями, из-за которых крокодилы ошибочно считаются неопасными.

Этот случай стал очередным в череде нападений в округе Калангала, где за последний год от зубов пресмыкающихся погибло не менее шести человек. Власти пытаются бороться с угрозой, отлавливая и переселяя хищников, однако жители отмечают пугающую закономерность: на место отловленных особей вскоре приходят новые, поддерживая постоянную опасность у берегов озера.

Ранее сообщало о том, что 59-летний житель Индии стал жертвой крокодила.